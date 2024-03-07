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Giriş Tarihi: 7.3.2024

Sahne sırası Batsman’de

Sahne sırası Batsman’de

Union Saint-Gilloise karşısında takımının gol silahı olacak Michy Batshuayi, ülkesinde şov peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 kez ağları sarsarak Fenerbahçe'nin bu arenadaki en golcü ismi olan Michy Batshuayi, Belçika'da ilk 11'de sahaya çıkacak. Edin Dzeko'yu kulübeye çekerek dinlendirmeyi planlayan teknik direktör İsmail Kartal, Union Saint- Gilloise karşısında ileride Belçikalı yıldızına görev verecek. Kendi ülkesindeki maç için ekstra motive olan 'Batsman' lakaplı oyuncu, gol atarak takımını ateşlemek istiyor. Bu arada sakatlığının ardından Hatayspor maçında sonradan oyuna giren takımın orta sahadaki önemli ismi Fred, Union karşılaşmasında ilk 11'e dönüyor.
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Sahne sırası Batsman’de
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