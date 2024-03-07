Sahne sırası Batsman’de

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 kez ağları sarsarak Fenerbahçe'nin bu arenadaki en golcü ismi olan Michy Batshuayi, Belçika'da ilk 11'de sahaya çıkacak.Kendi ülkesindeki maç için ekstra motive olan 'Batsman' lakaplı oyuncu, gol atarak takımını ateşlemek istiyor.