Sakatlanırsa transfer olmaz

Sarı-lacivertli takım, Medina için Boca Juniors kulübüyle22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi. Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti. Oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.nedeniyle Süper Lig'de Ç.Rize ve Alanya maçlarını kaçıran Osayi, idmanda arka adalesinden sakatlanıp, Nijerya Milli Takım kadrosundan da çıkarılmıştı. Futbolcunun çekilen MR'ının ardından yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durumda tecrübeli futbolcu; Kasımpaşa, Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde Union SG maçlarını kaçıracak.FENERBAHÇE'DE teknik direktör Jose Mourinho'nun 'Takımdan ayrılabilir' dediği Cengiz Ünder, Portekizli'nin fikrini değiştirdi. İdman performansı ve girdiği atletik performans testleriyle en iyilerden olanGeçtiğimiz ay iyi bir teklif olması halinde takımdan ayrılması gündemde olan başarılı kanat, fizik olarak üstüne koyarak ilerledi ve Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.