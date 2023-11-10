Sakatlar milli ara sonrası dönecekler

Fenerbahçe Teknik Direktörü 2-0 kaybedilen Ludogorets karşılaşması sonrası,dedi. Soğuk havaya rağmen Bulgaristan'a gelip kendilerini destekleyen taraftara teşekkür eden tecrübeli hoca, "Grupta hâlâ lideriz, önümüzde Adana Demirspor var. Ona bakacağız" diye konuştu. Genç Yusuf ve sakatlar içinse şu değerlendirmeyi yaptı:Avrupa maçında oynatarak ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik.F.Bahçe bu sezon ilk kez bir maçta rakip kaleciyi avlayamadı. 21 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.çokluğu nedeniyle Bulgaristan'a 5 genç oyuncu takviyesi ile giden İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-2 kaybeden takımın 11'inde biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Samet ismi listede olmadığı için yoktu. İrfan Can, Szymanski ve Dzeko yedek soyundu.Genç stoper ilk profesyonel maçına Avrupa sahnesinde çıkmış oldu. Yusuf Akçiçek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Ayyoub Bouaddi'nin (16 yaş 3 gün) ardından bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu (17 yaş 288 gün).Uzatmalarla 100 dakika sahada kaldı. 1 şut çekti. 95 kez topla buluştu. 88 kez pas verirken bunlarda %93.2 isabet sağladı. Hiç top kapamadı.