Sakatlar milli ara sonrası dönecekler

KARTAL: “En kötü bir puan almayı hedefliyorduk. Hâlâ lideriz. Milli ara sonrası sakatların tamamına yakını takıma katılır.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü 2-0 kaybedilen Ludogorets karşılaşması sonrası, "En kötü bir puanla ayrılmayıhedefliyorduk. Top bizdekaldı ama gol pozisyonu üretemedik.Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Soğuk havaya rağmen Bulgaristan'a gelip kendilerini destekleyen taraftara teşekkür eden tecrübeli hoca, "Grupta hâlâ lideriz, önümüzde Adana Demirspor var. Ona bakacağız" diye konuştu. Genç Yusuf ve sakatlar içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Yusuf 17 yaşında. Avrupa maçında oynatarak ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Milli maç arasında sakatlarıntamamı olmasa da tamamınayakını katılacaktır."
İLK KEZGOLSÜZ!
F.Bahçe bu sezon ilk kez bir maçta rakip kaleciyi avlayamadı. 21 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.
YUSUF AK'ÇİÇEK'LENDİ Sakatların çokluğu nedeniyle Bulgaristan'a 5 genç oyuncu takviyesi ile giden İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-2 kaybeden takımın 11'inde biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Samet ismi listede olmadığı için yoktu. İrfan Can, Szymanski ve Dzeko yedek soyundu. Crespo, Kent ve Batshuayi'ninyanında 17 yaşındaki YusufAkçiçek 11'e monte edildi. Genç stoper ilk profesyonel maçına Avrupa sahnesinde çıkmış oldu. Yusuf Akçiçek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Ayyoub Bouaddi'nin (16 yaş 3 gün) ardından bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu (17 yaş 288 gün).
YUSUF NE YAPTI?
Uzatmalarla 100 dakika sahada kaldı. 1 şut çekti. 95 kez topla buluştu. 88 kez pas verirken bunlarda %93.2 isabet sağladı. Hiç top kapamadı.