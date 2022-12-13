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Giriş Tarihi: 13.12.2022

‘Salonlara sığmıyoruz artık statlara talibiz!’

TURGUT DOĞAN
‘Salonlara sığmıyoruz artık statlara talibiz!’
14-18 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Organizasyonda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank temsil edecek. Toplantıda konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu turnuvada VakıfBank 4, Eczacıbaşı Dynavit 2 ve F.Bahçe 1 kez olmak üzere 7 şampiyonluk yaşadık. Yine isteğimiz, iki Türk takımının finale çıkmasıdır. Türk voleybolu kendini aştı. Artık salonlara sığmıyoruz. Seyirci sayımız ile futbol sahalarına talibiz!" dedi.

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‘Salonlara sığmıyoruz artık statlara talibiz!’
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