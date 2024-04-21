Samandıra’da Fred zirvesi!

Konferans Ligi'nde çeyrek final gibi kritik bir karşılaşmada Olympiakos'a karşı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal büyük tepki çekti... Fred'in yerine giren Zajc bekleneni veremezken Brezilyalı oyuncunun çıkışta hocasınasorusu ise akıllara kazındı. Yıldız orta sahanın bu duruma anlam verememesi Samandıra'ya kadar uzandı. Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapmak için hocasının kapısını çaldı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatırken oyuncusunun da gönlünü aldı.şu sözlerle de Fred'i kendine getirdi:"Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın.Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım."