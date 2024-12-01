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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Samet kapıyı kapattı

Son 3 maçta kalitesini gösteren Fenerbahçe’nin başarılı stoperi, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak

Samet kapıyı kapattı
Süper Lig'de 4-0 kazanılan Sivasspor maçında görev yapıp 1 gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayserispor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. Deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek direkt geri çevirecek.
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Samet kapıyı kapattı
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