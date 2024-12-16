Samet’e armağan ediyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyeti değerlendirirken sakatlanan oyuncuların durumları hakkında da bilgiler verdi. Portekizli hoca, "Becao diz sakatlığı yaşadı. Onu sakatlık sebebiyle çıkarmak zorunda kaldık ve muhtemelen sezonun geri kalanında olamayacak, onun için sezonun bittiğini düşünüyorum.dedi. Athletic Bilbao maçında hatası sebebiyle ıslıklanan Samet Akaydın içinse "Galibiyetteki ufacık katkımı ona, çok iyi arkadaşım Samet Akaydın'a armağan etmek istiyorum.Yıl sonuna kadar 1 maçımız var, o maça kadar elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf olacak. Bakalım bu süre Samet'e nasıl bir terapi yapacak, zaman gösterecek. Genç oyuncuları oynatmaktan yana da sıkıntım yok.diye konuştu.Fenerbahçe, rakamlarla da Başakşehir'i ezdi. Rakibine 22 şut atan sarı-lacivertliler, 7 isabet buldu. Bunların 12'si ceza sahası içinden, 10'u dışından geldi. 14 korner kullanırken 11 de top çalmayla oynadı. Hava topunda 23'e 16'lık üstünlük sağladı.