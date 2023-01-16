Samet’i Jesus hızlandırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakibin kırmızı kart görmesiyle rahatladıklarını söyledi. Portekizli hoca,dedi. Rossi'nin çok iyi ve etkili olduğunu belirten 68 yaşındaki teknik adam, Altay'ın da galibiyette büyük pay sahibi olduğunu kaydederken Valencia içinse,ifadelerini kullandı. Arda Güler'le ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Arda, girdikten sonra 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi.Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti.Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Rizespor ile oynanacak maçta daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak."karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kadroda köklü değişime gitti. Portekizli hoca, derbiden 5 farklı ismi 11'de sahaya sürdü. Emre Mor 5, Alioski ve Valencia 4 maç aradan sonra 11'de yer aldı. Mert Hakan ise ligde bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya çıktı. Samet Akaydın da ayağının tozuyla 11'e girdi.3.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Samet Akaydın'la ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Jorge Jesus'un yönetime, "Samet'i Gaziantep deplasmanında istiyorum. 11'de başlatacağım" dediği, bunun üzerine sarı-lacivertli idarecilerin bu transferi hızlı bir şekilde bitirdiği öğrenildi. Çarşamba günü F.Bahçe ile sözleşme imzalayandün de ilk 11'deki yerini aldı.Makedon yıldızı Ezgjan Alioski, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. 30 yaşındaki sol bek, "Geçen haftadan sonra önemli bir üç puan aldık.Sonradan da oyuna girsem, 90 dakika da sahada kalsam benim için fark etmiyor. Her zaman maksimumumu vermek için çaba harcıyorum" dedi.