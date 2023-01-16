“Arda, girdikten sonra 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Perşembe günü Türkiye Kupası’ndaki Rizespor maçında daha fazla süre alacak”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakibin kırmızı kart görmesiyle rahatladıklarını söyledi. Portekizli hoca, "30dakika boyunca bir kişi fazla oynadıkve bunu da avantaja çevirmeyibildik" dedi. Rossi'nin çok iyi ve etkili olduğunu belirten 68 yaşındaki teknik adam, Altay'ın da galibiyette büyük pay sahibi olduğunu kaydederken Valencia içinse, "Golatmak için çok pozisyonagirmesine gerek yok.Bu da onun farkı" ifadelerini kullandı. Arda Güler'le ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Arda, girdikten sonra 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun paskalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmakistedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti. O sakatlıktansonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilenseviyeye çekiyor. Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Rizespor ile oynanacak maçta daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak."
Derbi sonrası 5 değişiklik
Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kadroda köklü değişime gitti. Portekizli hoca, derbiden 5 farklı ismi 11'de sahaya sürdü. Emre Mor 5, Alioski ve Valencia 4 maç aradan sonra 11'de yer aldı. Mert Hakan ise ligde bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya çıktı. Samet Akaydın da ayağının tozuyla 11'e girdi.
Samet'i Jesus hızlandırdı!
Fenerbahçe'nin 3.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Samet Akaydın'la ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Jorge Jesus'un yönetime, "Samet'i Gaziantep deplasmanında istiyorum. 11'de başlatacağım" dediği, bunun üzerine sarı-lacivertli idarecilerin bu transferi hızlı bir şekilde bitirdiği öğrenildi. Çarşamba günü F.Bahçe ile sözleşme imzalayan 28 yaşındakifutbolcu, dün de ilk 11'deki yerini aldı.
Alioski: Pes etmeyeceğiz
F.Bahçe'nin Makedon yıldızı Ezgjan Alioski, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. 30 yaşındaki sol bek, "Geçen haftadan sonra önemli bir üç puan aldık. Biz gücümüzü, kalitemizi göstermek için pesetmeyeceğiz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sonradan da oyuna girsem, 90 dakika da sahada kalsam benim için fark etmiyor. Her zaman maksimumumu vermek için çaba harcıyorum" dedi.