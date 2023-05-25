Şampıyon da olsak ligin gerçekliği az!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımının güçlü ve iyi oyunla kazandığını vurgulayan Portekizli hoca, "Sezon iyi geçtidiyebilirim, özelliklekupada harikaydı.Ama lig harika diyemem.Ligi kazanmaimkânımız var, çünkü2 maç oynayacağız. Bu sezon içerisinde ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon biz olsak dabu düşüncemi tekrarlarım,fikrim değişmezçünkü çok fazla maçsahada oynanmadankazanıldı" dedi.
TÜRKİYE'DE HARİKA STATLAR VAR Sözleşme için "Ligin bitmesine var, o sonra konuşulur. Buraya kupalar kazanmaya geldim" deyip sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu ülke puanıyla alakalı. Türk futbolunun düşünmesi gereken bir konu. Harika oyuncular, statlar ve taraftarlar var. Ama Türk takımlarının üst sıralarda olması gerek."