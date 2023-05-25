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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Şampıyon da olsak ligin gerçekliği az!

Şampıyon da olsak ligin gerçekliği az!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımının güçlü ve iyi oyunla kazandığını vurgulayan Portekizli hoca, "Sezon iyi geçti diyebilirim, özellikle kupada harikaydı. Ama lig harika diyemem. Ligi kazanma imkânımız var, çünkü 2 maç oynayacağız. Bu sezon içerisinde ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon biz olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, fikrim değişmez çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanıldı" dedi.

TÜRKİYE'DE HARİKA STATLAR VAR
Sözleşme için "Ligin bitmesine var, o sonra konuşulur. Buraya kupalar kazanmaya geldim" deyip sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu ülke puanıyla alakalı. Türk futbolunun düşünmesi gereken bir konu. Harika oyuncular, statlar ve taraftarlar var. Ama Türk takımlarının üst sıralarda olması gerek."

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Şampıyon da olsak ligin gerçekliği az!
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