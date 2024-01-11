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Giriş Tarihi: 11.1.2024

‘Şampiyon olacağız’

Samet YÜKSEL
‘Şampiyon olacağız’
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik skorun taraftarları ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Bize yakışır bir oyunla farklı kazandık. Taraftarların verdiği pozitif destek için teşekkür ederiz. Sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştiriyoruz. Oyuncularım da keyif alıyorlar ve bunu sahaya yansıtıyorlar. Sonuç olarak ben bu camianın evladıyım. Her geldiğimde gecemi gündüzüme katarak Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya çalıştım. Allah'ın izniyle sezon sonunda da şampiyon olacağız" dedi. Orta saha transferi için arayışlarının sürdüğünü kaydeden Kartal, Bonucci için ise "Bonucci'nin kariyeri ortada. Yaptıkları da ortada. Bize faydalı olacaktır" yorumunu yaptı.

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‘Şampiyon olacağız’
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