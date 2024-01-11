F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik skorun taraftarları ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Bize yakışır bir oyunla farklı kazandık. Taraftarların verdiğipozitif destek için teşekkür ederiz. Sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştiriyoruz. Oyuncularım da keyif alıyorlar ve bunu sahaya yansıtıyorlar. Sonuçolarak ben bu camianın evladıyım. Her geldiğimde gecemi gündüzüme katarak Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya çalıştım. Allah'ın izniyle sezon sonunda da şampiyon olacağız" dedi. Ortasaha transferi için arayışlarının sürdüğünükaydeden Kartal, Bonucci için ise "Bonucci'nin kariyeri ortada. Yaptıkları da ortada. Bize faydalı olacaktır" yorumunu yaptı.