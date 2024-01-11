F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik skorun taraftarları ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Bize yakışır bir oyunla farklı kazandık.Sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştiriyoruz. Oyuncularım da keyif alıyorlar ve bunu sahaya yansıtıyorlar.Her geldiğimde gecemi gündüzüme katarak Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya çalıştım. Allah'ın izniyle sezon sonunda da şampiyon olacağız" dedi., Bonucci için ise "Bonucci'nin kariyeri ortada. Yaptıkları da ortada. Bize faydalı olacaktır" yorumunu yaptı.