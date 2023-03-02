Şampiyonluğa kaldılar!

enerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alsa da sezonun kalan bölümüne umutla bakıyor.sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inanıyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle, ara transfer döneminde baştaveolmak üzere birçok yıldıza gelen teklifi geri çevirdi. Kulüplerden oyuncularına gelen talepleri değerlendirmeyi sezon sonuna erteleyen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, takıma,mesajını verdi.Zenit ve West Ham United, Macar stoperle yakından ilgilendi. Önerilen rakamlar da oldukça tatmin ediciydi. Özellikle Rus ekibi, 15 milyon Euro teklifte bulundu.Yeniden İngiltere'de forma giymek isteyen Nijeryalı sağ beke 2 Premier Lig takımı talip oldu. 25 yaşındaki futbolcu, haziranda kesin olarak ayrılacak.Milli futbolcu için en istekli kulüp İtalya ekibi Napoli. Çizme temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ancak "Şimdi olmaz, sezon sonunda gelin" yanıtını aldı.Portekizli orta saha için İspanyol devi Atletico Madrid, 7 milyon Euro civarında bir teklifle geldi. Sarılacivertlilerin beklentisi en az 10 milyon Euro'ydu. İspanyolların sezon sonu yeni bir rakam önermesi bekleniyor.Daha önce Fenerbahçe'ye iki teklif sunan Brezilya takımı Flamengo, ara transferde bir kez daha nabız yokladı. Teknik direktör Jesus, oyuncuyu bırakmak istemedi. Yönetim de gelen miktarı az bulunca transfer rafa kalktı.Katar ve Brezilya'dan birçok kulübün istediği Ekvadorlu golcü için taliplilere, "Kesin olarak bırakmayacağız" cevabı verildi. Tek sıkıntı sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve yönetimin maaşında indirim istemesi.