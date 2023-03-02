Şampiyonluğa kaldılar!

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuları için kapılarını çalan kulüplere sezon sonunu işaret etti. Başkan Ali Koç da “Mutlu sona ulaşacağız, ayrılmak yok” diyerek inancını dile getirdi
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alsa da sezonun kalan bölümüne umutla bakıyor. Son 5maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararakyarıştaki iddiasını sürdüren sarılacivertliler, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inanıyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle, ara transfer döneminde başta EnnerValencia, Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi olmak üzere birçok yıldıza gelen teklifi geri çevirdi. Kulüplerden oyuncularına gelen talepleri değerlendirmeyi sezon sonuna erteleyen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, takıma, "Şampiyonluk yaşayacağız,ayrılmak yok" mesajını verdi.
ATTİLA SZALAI
Zenit ve West Ham United, Macar stoperle yakından ilgilendi. Önerilen rakamlar da oldukça tatmin ediciydi. Özellikle Rus ekibi, 15 milyon Euro teklifte bulundu.
OSAYİ-SAMUEL
Yeniden İngiltere'de forma giymek isteyen Nijeryalı sağ beke 2 Premier Lig takımı talip oldu. 25 yaşındaki futbolcu, haziranda kesin olarak ayrılacak.
FERDİ KADIOĞLU
Milli futbolcu için en istekli kulüp İtalya ekibi Napoli. Çizme temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ancak "Şimdi olmaz, sezon sonunda gelin" yanıtını aldı.
MIGUEL CRESPO
Portekizli orta saha için İspanyol devi Atletico Madrid, 7 milyon Euro civarında bir teklifle geldi. Sarılacivertlilerin beklentisi en az 10 milyon Euro'ydu. İspanyolların sezon sonu yeni bir rakam önermesi bekleniyor.
DİEGO ROSSİ
Daha önce Fenerbahçe'ye iki teklif sunan Brezilya takımı Flamengo, ara transferde bir kez daha nabız yokladı. Teknik direktör Jesus, oyuncuyu bırakmak istemedi. Yönetim de gelen miktarı az bulunca transfer rafa kalktı.
ENNER VALENCİA
Katar ve Brezilya'dan birçok kulübün istediği Ekvadorlu golcü için taliplilere, "Kesin olarak bırakmayacağız" cevabı verildi. Tek sıkıntı sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve yönetimin maaşında indirim istemesi.