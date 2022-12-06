Şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe’de yönetimin kararı kesin: Kapımıza gelmeyin

Sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin peşinde koştuğu yıldızlarını devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor. Aksine büyük zafer için teknik direktör Jesus’un eli güçlendirilecek
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de formlarıyla dikkat çeken yıldız oyunculara ocak ayında transfer teklifleri yağacak. Avrupa basınınıngündeminden düşmeyen Osayi-Samuel,Szalai, Crespo, İsmail Yüksek, FerdiKadıoğlu, Rossi, Arda Güler gibi isimlereözellikle İtalya'dan çok fazla talip çıktı. Ancak bu sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan ve büyük zafere ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertli kurmaylar, kapısını tüm tekliflere kapatmış durumda
SADECE MİHA ZAJC'A İZİN ÇIKTI
Devre arası transferinde oyuncu satışı yapmama kararı alan yönetim, ilk 11 seviyesinde olan önemli futbolcuları takımda tutacak. Bunun yanı sıra yapılacak noktatakviyelerle şampiyonluk yarışında teknikdirektör Jorge Jesus'un eli daha dagüçlendirilecek. Teklifleri sezon sonu değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında sadece Miha Zajc için kapıyı açık tutacak. Hazirandasözleşmesi sonaerecek olan Slovak oyuncuiçin uygun bir rakam gelmesidurumunda transferineizin verilecek.
İTALYANLAR ÇOK İSTİYOR Fenerbahçe'nın 23 yaşındaki sağ beki Ferdi Kadıoğlu, İtalya'yı büyülemiş durumda. Çizme ekiplerinin peşine düştüğü genç yıldız hakkında Corriere dello Sport'ta çıkan haberde babası Feyzullah Kadıoğlu, "Napoli ve Milan, oğlum için temasa geçti" diyerek transferin haberini vermişti. Ancak Jesus'un gözdelerinden olan milli oyuncunun gidişine kulüpten şimdilik izin yok. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan Ferdi, 2 asist yaptı.
ÇAYKUR RİZESPOR'A 90+5 ŞOKU!
SPOR Toto 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 30. dakikasında Karadeniz ekibi, KubilayKanatsızkuş'un golüyle öne geçti. Pendikspor topa daha çok sahip olup oyunu tutarken aradığı golü 90+5'te buldu. Berkay Sülüngöz fileleri havalandırıp, İstanbul temsilcisine 1 puanı getirdi. İkitakım da 26 puana yükselirken Rize 3, Pendikspor 4. sırada bulunuyor.