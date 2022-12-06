Şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe’de yönetimin kararı kesin: Kapımıza gelmeyin

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de formlarıyla dikkat çeken yıldız oyunculara ocak ayında transfer teklifleri yağacak.Ancak bu sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan ve büyük zafere ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertli kurmaylar, kapısını tüm tekliflere kapatmış durumdaDevre arası transferinde oyuncu satışı yapmama kararı alan yönetim, ilk 11 seviyesinde olan önemli futbolcuları takımda tutacak.Teklifleri sezon sonu değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında sadeceiçin kapıyı açık tutacak.23 yaşındaki sağ beki Ferdi Kadıoğlu, İtalya'yı büyülemiş durumda. Çizme ekiplerinin peşine düştüğü genç yıldız hakkında Corriere dello Sport'ta çıkan haberde babası Feyzullah Kadıoğlu, "Napoli ve Milan, oğlum için temasa geçti" diyerek transferin haberini vermişti. Ancak Jesus'un gözdelerinden olan milli oyuncunun gidişine kulüpten şimdilik izin yok. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan Ferdi, 2 asist yaptı.Toto 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 30. dakikasında Karadeniz ekibi,öne geçti. Pendikspor topa daha çok sahip olup oyunu tutarken aradığı golü 90+5'te buldu.fileleri havalandırıp, İstanbul temsilcisine 1 puanı getirdi.Rize 3, Pendikspor 4. sırada bulunuyor.