Şampiyonluk için kal bu sene

Ara transferde ayrılmak isteyen ve düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kafasına koyan Michy Batshuayi'nin fikri değişti. İsmail Kartal ve ekibinin yoğun çabasıyla oyuncu, F.Bahçe'de sezonu tamamlama kararı aldı. Ocak ayında Batshuayi kalitesinde bir isim bulamayacağını düşünen yönetim, Belçikalı yıldızın kalması için görüşmeler yaptı. Edin Dzeko'nun performansı sonrasında özellikle ligde yerini kaybeden 30 yaşındaki futbolcu, milli takımı da düşünerek gitmek istedi. Ancak İsmail Kartal ve ekibinin de oyuncu ile temasları işe yaradı vesözleri sonrasında yeniden motive oldu.