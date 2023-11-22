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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Şampiyonluk için kal bu sene

Samet YÜKSEL
Şampiyonluk için kal bu sene

Düzenli oynamadığı için morali bozulan oyuncu, yönetim ve teknik heyet tarafından ikna edildi. Belçikalı forvet, “şampiyonluğu kutlayıp karar ver” motivasyonu sonrası yola devam kararı aldı

Ara transferde ayrılmak isteyen ve düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kafasına koyan Michy Batshuayi'nin fikri değişti. İsmail Kartal ve ekibinin yoğun çabasıyla oyuncu, F.Bahçe'de sezonu tamamlama kararı aldı. Ocak ayında Batshuayi kalitesinde bir isim bulamayacağını düşünen yönetim, Belçikalı yıldızın kalması için görüşmeler yaptı. Edin Dzeko'nun performansı sonrasında özellikle ligde yerini kaybeden 30 yaşındaki futbolcu, milli takımı da düşünerek gitmek istedi. Ancak İsmail Kartal ve ekibinin de oyuncu ile temasları işe yaradı ve "Şampiyonluğu kutlayalım sonra kararını ver" sözleri sonrasında yeniden motive oldu.

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Şampiyonluk için kal bu sene
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