‘Şampiyonluk istiyorsak Galatasaray’ı yenmeliyiz’

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, kulüp televizyonunda ligdeki yarışa dair açıklamalar yaptı. Sakatlık sonrası tedavi sürecinin iyi geçtiğini ve takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Önümüzde önceKayserispor deplasmanıvar. Zor bir maçolacak. Kazanmakiçin maksimumumuzuortaya koyacağız.SonrasındaGalatasaray ile oynayacağız.Derbiler taraftariçin de büyük anlamifade eder. Eğer şampiyonolmak istiyorsakbu maçları da kazanmalıyız.Şimdiden herkeseiyi seneler diliyorum.Umuyorum kişampiyonlukla geçecekbir yeni yıl bizlerleberaber olur" ifadelerini kullandı.