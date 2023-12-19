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Giriş Tarihi: 19.12.2023

‘Şampiyonluk istiyorsak Galatasaray’ı yenmeliyiz’

‘Şampiyonluk istiyorsak Galatasaray’ı yenmeliyiz’
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, kulüp televizyonunda ligdeki yarışa dair açıklamalar yaptı. Sakatlık sonrası tedavi sürecinin iyi geçtiğini ve takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Önümüzde önce Kayserispor deplasmanı var. Zor bir maç olacak. Kazanmak için maksimumumuzu ortaya koyacağız. Sonrasında Galatasaray ile oynayacağız. Derbiler taraftar için de büyük anlam ifade eder. Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız. Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum. Umuyorum ki şampiyonlukla geçecek bir yeni yıl bizlerle beraber olur" ifadelerini kullandı.

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‘Şampiyonluk istiyorsak Galatasaray’ı yenmeliyiz’
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