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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Şampiyonluk yolunda bu kayıp normal!

Samet YÜKSEL
Şampiyonluk yolunda bu kayıp normal!

Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabileceğine vurgu yapan Fenerbahçe’nin teknik patronu, “Pas hatası yapınca güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik skor ve kaybedilen 2 puan için, "Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar normal" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarı beklemediğimiz anda yediğimiz gol sonrası yaptığımız hamlelerle dengeyi kurduk. Sonuçta beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlardan ve camiamızdan özür diliyoruz. Pozisyona girdik ama sadece golü atamadık. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz. Bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için rakibe oynama şansı verdik. Pas hatası yapınca da güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık" diye konuştu. Kartal, F.Bahçe'nin maçlarındaki duran toplarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Duran toplardan biz 6-7 tane gol attık. Ortalamaların üzerindeyiz. Sadece bugün (dün) gol bulamadık. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Avrupa kupaları ve ligde şu ana kadar duran toptan attığımız goller var."

10 MAÇTIR YENİLMIYOR!
SEZONA 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Trabzonspor karşısında bitmişti. Süper Lig'de o karşılaşmanın ardından kaybetmedi. 10 maçlık seri yakalayan sarılacivertliler 7 galibiyet alırken, Adana Demir, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.

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Şampiyonluk yolunda bu kayıp normal!
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