Şampiyonluk yolunda bu kayıp normal!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik skor ve kaybedilen 2 puan için, "Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar normal" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı,Sonuçta beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik.Pozisyona girdik ama sadece golü atamadık. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz. Bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için rakibe oynama şansı verdik. Pas hatası yapınca da güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık" diye konuştu. Kartal, F.Bahçe'nin maçlarındaki duran toplarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Avrupa kupaları ve ligde şu ana kadar duran toptan attığımız goller var."SEZONA 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Trabzonspor karşısında bitmişti. Süper Lig'de o karşılaşmanın ardından kaybetmedi. 10 maçlık seri yakalayan sarılacivertliler 7 galibiyet alırken, Adana Demir, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.