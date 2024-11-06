Samsun&F.Bahçe birbirine girdi!

Samsunspor'un G.Saray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Karadeniz kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Sessiz kaldığı için eleştirildiğini belirten Yıldırım, "Rams Park'ta oyuncular elinden geleni yapacak ve maça galibiyet için çıkacağız.dedi. Samsun'un maç satmayacağını da vurgulayan Yıldırım, kendisini eleştiren F.Bahçelilere "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. F.Bahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı" yanıtını verdi.Ardından F.Bahçe şu sözlerle tepki gösterdi: "Karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını F.Bahçe üzerinden yapmasını kendisininolarak görüyoruz. Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, bir maçtan sonra dahamesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz."Samsunspor da şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Bu fütursuz açıklamalar, yalnızcaKulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor;bilmelerini istiyoruz."