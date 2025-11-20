‘Sane’ye hiç şaşırmadım’

F.Bahçe'nin Alman asıllı İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, Alman basınından Sport Bild'e konuştu. "Öncelikle takımıma bakıyorum, diğerlerinin ne yaptığıyla ilgilenmiyorum" diyen futbol adamı, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane'yi değerlendirdi. Çok beğendiğini söyleyen Tedesco, "İlk izlenimim, çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Münih'te az süre aldığı için futbol oynamayı unutmadı. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada daha istikrarlı" ifadelerini kullandı. Yerine geçtiği eski teknik direktör Mourinho'ya parantez açan F.Bahçe hocası, "Ona büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin ve içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisini tercih ederim'' dedi.