Saran: Bilerek mı yaptın?

Giriş Tarihi: 25.11.2025

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Ç.Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönüş uçağında oyuncuları tek tek tebrik etti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Saran, 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyalog gerçekleştirdi. Saran, ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi. İspanyol hücumcu, "Evet, tabi ki" yanıtını verdi. Saran, ''Gerçekten mi?'' diye sorunca Asensio, ''Evet, evet'' söyleminde bulundu. Öte yandan İspanyol basını ise oyuncunun formunu sayfalarına taşıdı. Marca, "Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu" ifadelerini kullandı. Mundo Deportivo, "Durdurulamaz Asensio", AS ise "Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. Kullandığı teknik hayran bıraktı'' notunu düştü.

