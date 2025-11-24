Saran, Güneysu’da öğrencilerle buluştu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, Rize'de Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Saran,projesi kapsamında, Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Gençlerin kendilerine moral olduğunu belirten Saran, şunları söyledi: "Maç dahil en keyifli anı benim için sizlerle beraber olmak. Gencecik, pırıl pırıl, ülkemize ileride çok faydalı olacağına inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor.Bunlar çok önemli geleceğiniz için. Ben spor sayesinde yurt dışında okuyabildim. Spor sayesinde disiplini öğrendim. Spor sayesinde öncelik belirlemeyi öğrendim. Spor sayesinde hedef kurmayı öğrendim, takımdaşlığı öğrendim. Sporun bu hayatta başarılı olmamda çok büyük faydası oldu.İnşallah sizleri çok iyi yerlerde göreceğiz. Ülkeye çok faydalı insanlar olacağınıza inanıyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz."