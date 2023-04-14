enerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus, kendisine talip olan Flamengo ile görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmeler:kulübü, Jesus'a ilk etapta 3 milyon Euro teklif etti.çalıştırıcı,diyerek teklifin düşük olduğunun sinyalini verdi.üzerine Flamengo, taraftarın çok istediği deneyimli hocaya,mesajını iletti.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Flamengo ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Hocasına yeni sözleşme teklifinde bulunan sarı- lacivertli yönetimin, bu durumdan rahatsızlık duyduğu öğrenildi.taraftarın çok istediği Jesus için önerisini 5 milyon Euro'ya çıkarmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.BREZILYA Milli Takımı ile adı anılan Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Jorge Jesus'un da isminin geçtiği Sambacılar'a adeta kapıyı kapatan İtalyan hoca, "Başkan Perez, Real Madrid'de kalmanızı istiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sanırım o da kalmamı istiyor çünkü bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi ve göstermeye de devam ediyor.Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Tolunay Kafkas'la çıkışa geçen Ankaragücü'nü konuk ediyorüper Lig'de son olarak Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren F.Bahçe'nin bu akşamki rakibi Ankaragücü.Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelişi sonrası Türkiye Kupası'nda Trabzon'u eleyen, ligde de İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankara temsilcisi ise rakibinden puan ya da puanlar alarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmayı istiyor.F.BAHÇE'DE sarı kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Henüz hazır olmayan Peres ve Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Teknik ekibin, Karagümrük karşısında etkili olmayan İrfan Can'ı kulübeye çekip yerine Arda Güler'i 11'e alması bekleniyor. Bu arada Serdar, Gustavo, Osayi, Zajc, Emre, Arao ve Valencia kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.