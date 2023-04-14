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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Satranç!

Samet YÜKSEL
Satranç!

Brezilya ekibinden 3 milyon Euro’luk teklif alan deneyimli teknik adam, mevcut kazancını (7 milyon Euro) talep etti. Sambacılar’ın önerdikleri rakamı 5 MILYON EURO’ya çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus, kendisine talip olan Flamengo ile görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmeler:
1- BREZİLYA kulübü, Jesus'a ilk etapta 3 milyon Euro teklif etti.
2- PORTEKİZLİ çalıştırıcı, "Mukavelem devam ediyor. F.Bahçe'de 7 milyon Euro kazanıyorum" diyerek teklifin düşük olduğunun sinyalini verdi.

SARI-LACİVERTLİ YÖNETİM GELİŞMELERDEN RAHATSIZ
3- BUNUN üzerine Flamengo, taraftarın çok istediği deneyimli hocaya, "Mayıs'a kadar bekleyebiliriz ancak 7 milyon Euro çok fazla" mesajını iletti.
4- JESUS, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Flamengo ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Hocasına yeni sözleşme teklifinde bulunan sarı- lacivertli yönetimin, bu durumdan rahatsızlık duyduğu öğrenildi.
5- FLAMENGO'NUN taraftarın çok istediği Jesus için önerisini 5 milyon Euro'ya çıkarmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

ANCELOTTI SEVİNDİRDİ!
BREZILYA Milli Takımı ile adı anılan Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Jorge Jesus'un da isminin geçtiği Sambacılar'a adeta kapıyı kapatan İtalyan hoca, "Başkan Perez, Real Madrid'de kalmanızı istiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sanırım o da kalmamı istiyor çünkü bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Gelecek sezon da burada olacağımdan ve sözleşmeye saygı duyacağımızdan eminim."

KADIKÖY'DE ZOR GECE
Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Tolunay Kafkas'la çıkışa geçen Ankaragücü'nü konuk ediyor
Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren F.Bahçe'nin bu akşamki rakibi Ankaragücü. Sarılacivertli takım, önemli eksiklerine rağmen, Başkent ekibini devirip, yarıştaki iddiasını korumayı hedefliyor. Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelişi sonrası Türkiye Kupası'nda Trabzon'u eleyen, ligde de İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankara temsilcisi ise rakibinden puan ya da puanlar alarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmayı istiyor.

İRFAN'IN YERİNE ARDA
F.BAHÇE'DE sarı kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Henüz hazır olmayan Peres ve Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Teknik ekibin, Karagümrük karşısında etkili olmayan İrfan Can'ı kulübeye çekip yerine Arda Güler'i 11'e alması bekleniyor. Bu arada Serdar, Gustavo, Osayi, Zajc, Emre, Arao ve Valencia kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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