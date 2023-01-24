Savaştığımızın göstergesi!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ilk yarısındaki oyunun daha etkili olduğunu, ikinci yarıda ise istenen futbolu ortaya koyamadıklarını belirtti. Takımının savaşçı bir yapıda olduğunu da vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün (dün) en önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarıda çok iyi oynadık. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı kazanmayı bildik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. STAT İÇİN ÖZÜR DİLEDİBu maçı da bu şekilde kazandık. Golün dakikası olmaz. İlk dakika da olsa son dakika da olsa aynı. Ama son dakikada gelmesi savaştığımızın göstergesidir. Bu statla ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı." diye konuştu.KANARYA bir kez daha açılış golünün sahibi oldu. Bu sezon oynadığı 14 maçta da karşılaşmaların ilk golünü atan F.Bahçe, bu alanda ligin lideri durumunda.-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King ve Osayi-Samuel, kadroya dahil edilmedi. G.Saray maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci ise dün yeniden ilk 11'e döndü.ÜMRANIYESPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrasında hakemlere serzenişte bulundu. Hep hataların kendilerine yapıldığını söyleyen Uçar, "Travmatik maçlar oynuyoruz… Yediğimiz golden önce kaç tane faul var bakalım! Büyük camialar federasyon basıyor, durum değişiyor. Bizim hakkımızı da verin artık. F.Bahçe'nin attığı 2. gol öncesi faul var diyorum. F.Bahçe kulübesi banadiyor" ifadelerini kullandı.F.BAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, maçın hakemini eleştirdi. Abdulkadir Bitigen içinifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "90 dakikada hakemin tutumu kabul edilemez. Sosyal medyada algılar devam ediyor. Salı günü (Bugün) değerlendirmede bulunacağız ve fikirlerimizi paylaşacağız. Bütün sporseverler pozisyonları izlediklerinde gerçekle buluşacaklar. Söyleyeceğimiz çok şey birikti."