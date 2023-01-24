Savaştığımızın göstergesi!

“F.Bahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Golün dakikası olmaz. Son dakikada golün gelmesi savaştığımızın göstergesidir. Stat sözlerim yanlış anlaşıldı.”
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ilk yarısındaki oyunun daha etkili olduğunu, ikinci yarıda ise istenen futbolu ortaya koyamadıklarını belirtti. Takımının savaşçı bir yapıda olduğunu da vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün (dün) en önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarıda çok iyi oynadık. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı kazanmayı bildik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. STAT İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Bu maçı da bu şekilde kazandık. Golün dakikası olmaz. İlk dakika da olsa son dakika da olsa aynı. Ama son dakikada gelmesi savaştığımızın göstergesidir. Bu statla ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı. G.Saray ve Trabzondaha büyük statta oynadıve daha güzel maç oldu. Bende bunu umut ederek söylemiştim.Stat ve seyirci hakkında birşey söylemedim. Bu konuda biryanlış anlaşılma varsa özür dilerim" diye konuştu.
AÇILIŞ HEP KANARYA'DANKANARYA'DAN
KANARYA bir kez daha açılış golünün sahibi oldu. Bu sezon oynadığı 14 maçta da karşılaşmaların ilk golünü atan F.Bahçe, bu alanda ligin lideri durumunda.
İRFAN CAN İLK 11'E DÖNDÜ SARI-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King ve Osayi-Samuel, kadroya dahil edilmedi. G.Saray maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci ise dün yeniden ilk 11'e döndü.
F.BAHÇE KULÜBESİ'FAUL VAR HAKLISIN' DEDİ
ÜMRANIYESPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrasında hakemlere serzenişte bulundu. Hep hataların kendilerine yapıldığını söyleyen Uçar, "Travmatik maçlar oynuyoruz… Yediğimiz golden önce kaç tane faul var bakalım! Büyük camialar federasyon basıyor, durum değişiyor. Bizim hakkımızı da verin artık. F.Bahçe'nin attığı 2. gol öncesi faul var diyorum. F.Bahçe kulübesi bana 'Haklısınhocam' diyor" ifadelerini kullandı.
'HAKEM ASIL BİZİ DOĞRADI'
F.BAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, maçın hakemini eleştirdi. Abdulkadir Bitigen için "F.Bahçe hakemtarafından ince ince doğranmıştır. Hakeminyönetimi, uygulamaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "90 dakikada hakemin tutumu kabul edilemez. Sosyal medyada algılar devam ediyor. Salı günü (Bugün) değerlendirmede bulunacağız ve fikirlerimizi paylaşacağız. Bütün sporseverler pozisyonları izlediklerinde gerçekle buluşacaklar. Söyleyeceğimiz çok şey birikti."