Savunmaya joker takviye

Ferdi, Osayi, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique’nin ayrılık ihtimali üzerine çalışan sarı-lacivertliler, sağ bek, stoper ve sol bekte oynayabilen milli futbolcu için Sassuolo ile pazarlıkları başlattı
Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi. Ferdi Kadıoğlu,Osayi-Samuel, SerdarAziz ve GustavoHenrique'ninayrılma ihtimallerinekarşı defansa joker birisim arayan sarı-lacivertliler,gelecek sezondevam edecek 8+3yabancı kuralını dadikkate alarak Mert'i gündemedahil etti. Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatıldı.
İLK TEKLİF 2.5 MİLYON €
Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kanarya'nın teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübü de sözleşmesininson senesine girecekolan futbolcudan para kazanmakistediği için satmaya hazır. İlk görüşmede Fenerbahçe cephesinin 2.5 milyon Euro önerdiği, Çizme temsilcisinin ise 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduklarını ilettiği aktarıldı. Jesus'untransferineonay verdiğiMert içingörüşmelerindevamedeceği veortak bir noktadabuluşulmasınınhedeflendiğikaydedildi.
LİGDE SADECE 7 DAKİKA OYNADI
BU sezon ayak bileğinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 30 maç kaçıran Mert Müldür, Serie A'da sadece 1 karşılaşmada 7 dakika görev yaptı. İtalyaKupası'nda da 1 mücadelede45 dakika sahada kalanmilli futbolcu, hiç skor katkısıveremedi. Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, yeni sezonda yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor