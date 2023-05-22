Savunmaya joker takviye

Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi.Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatıldı.Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kanarya'nın teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.İlk görüşmede Fenerbahçe cephesinin 2.5 milyon Euro önerdiği, Çizme temsilcisinin ise 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduklarını ilettiği aktarıldı.BU sezon ayak bileğinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 30 maç kaçıran Mert Müldür, Serie A'da sadece 1 karşılaşmada 7 dakika görev yaptı.Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, yeni sezonda yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor