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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Savunmaya joker takviye

Samet YÜKSEL
Savunmaya joker takviye

Ferdi, Osayi, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique’nin ayrılık ihtimali üzerine çalışan sarı-lacivertliler, sağ bek, stoper ve sol bekte oynayabilen milli futbolcu için Sassuolo ile pazarlıkları başlattı

Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi. Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique'nin ayrılma ihtimallerine karşı defansa joker bir isim arayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon devam edecek 8+3 yabancı kuralını da dikkate alarak Mert'i gündeme dahil etti. Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatıldı.

İLK TEKLİF 2.5 MİLYON €
Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kanarya'nın teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübü de sözleşmesinin son senesine girecek olan futbolcudan para kazanmak istediği için satmaya hazır. İlk görüşmede Fenerbahçe cephesinin 2.5 milyon Euro önerdiği, Çizme temsilcisinin ise 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduklarını ilettiği aktarıldı. Jesus'un transferine onay verdiği Mert için görüşmelerin devam edeceği ve ortak bir noktada buluşulmasının hedeflendiği kaydedildi.

LİGDE SADECE 7 DAKİKA OYNADI
BU sezon ayak bileğinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 30 maç kaçıran Mert Müldür, Serie A'da sadece 1 karşılaşmada 7 dakika görev yaptı. İtalya Kupası'nda da 1 mücadelede 45 dakika sahada kalan milli futbolcu, hiç skor katkısı veremedi. Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, yeni sezonda yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor

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Savunmaya joker takviye
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