Sebastian F.Bahçe’de

Arda'yı Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, yeni 10 numarasını buldu: Sebastian Szymanski... Geçen sezon Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan ve kiralık kontratı sona eren 24 yaşındaki yıldız, için sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'ya kiralama teklifi yaptı. Bu öneri kabul görmeyince 10 milyonEuro'luk bonservis ile masaya oturan Kanarya, G.Saray'ın danabız yokladığı Sebastian içinanlaşma sağladı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği bildirildi. Yıldız oyuncu, geçen sezon Feyenoord'da toplamda40 karşılaşmaya çıkarken10 gol, 7 asist üretti.