Sebastian F.Bahçe’de

Arda'yı Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, yeni 10 numarasını buldu: Sebastian Szymanski... Geçen sezon Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan ve kiralık kontratı sona eren 24 yaşındaki yıldız, için sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'ya kiralama teklifi yaptı. Bu öneri kabul görmeyincebonservis ile masaya oturanArada ufak pürüzlerin kaldığı ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği bildirildi. Yıldız oyuncu, geçen sezon