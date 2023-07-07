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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Sebastian F.Bahçe’de

Sebastian F.Bahçe’de
Arda'yı Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, yeni 10 numarasını buldu: Sebastian Szymanski... Geçen sezon Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan ve kiralık kontratı sona eren 24 yaşındaki yıldız, için sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'ya kiralama teklifi yaptı. Bu öneri kabul görmeyince 10 milyon Euro'luk bonservis ile masaya oturan Kanarya, G.Saray'ın da nabız yokladığı Sebastian için anlaşma sağladı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği bildirildi. Yıldız oyuncu, geçen sezon Feyenoord'da toplamda 40 karşılaşmaya çıkarken 10 gol, 7 asist üretti.

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