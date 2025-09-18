Seçim öncesi bize operasyon yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. En son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle girmiş yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey. Kalbim bu vücutta attığı sürece, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Sayın TFF Başkanı, size sesleniyorum.Bu işin intikamı olacaktır.Biz başından beri 'yabancı VAR' diyoruz. Olduğunda en azından hatalar dengeli dağıldı. Pazartesiden itibaren kim olursa olsun artık gerekiyorsa sokağa dökülmek… Bunun zamanı gelip, geçmiştir. TFF'ye başvuru görsel, şekilsel şeyler.Seçim geçsin göreceksiniz. Biz olalım, olmayalım bu takım şampiyon olacak. Benim hesaplaşmam yeni başlıyor. Bu adam (Cihan Aydın), bu stada bir daha gelemez. Fenerbahçeliler sokmaz.