Seçim tarihi açıklandı!

enerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının tarihi duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, kongrenin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 30-31 Mayıs 2024'te saat 10.00'da gerçekleşeceği, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da aynı saatte yapılacağı açıklandı. Genel kurula katılma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu belirtildi.bildirildi. 2018'deki seçimde geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü de Aziz Yıldırım almış ve Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı olmuştu.adayı olduğunu önceki gün açıklayan Aziz Yıldırım, bugün basının karşısına çıkacak.basın toplantısında neden aday olduğunu bir kez daha yineleyecek ve projelerini anlatacak. Yıldırım'a listesinde yer alma ihtimali olan isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor. Her ne kadar henüz bir liste oluşturmadığını söylese de daha önce birlikte çalıştığı