Seni Real Madrid’e götüreceğim!

EURO 2024'te Türkiye'nin en çok öne çıkan ismi olan, son yıllarda F.Bahçe'nin Arda Güler ile birlikte en önemli oyuncuları olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, artık ayrılığın kıyısında. Yıldız futbolcunun menajeri de ikna turlarında. 24 yaşındaki sol bekin Hollandalı menajeri Ebergen, transfer için yoğun çaba harcıyor. Brighton'dan 2 sene sonra Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih gibi bir takıma götüreceğinin sözünü veren menajerdiyerek Ferdi'yi ikna etti.Premier Lig'den 3 kulüp, oyuncunun peşine düşerken yaptıkları tekliflerde farklar bulunuyor. Manchester United, Arsenal ve Brighton nabız yoklarken, Brighton 35 milyon Euro ile en yüksek teklifi yapan takım durumunda. Ancak mavi-beyazlı kulüp, bu ödemeyi vadeli olarak teklif etti. Manchester United ise 30 milyon Euro ile kapıyı çalarken peşin ödemeyi daha fazla teklif ederek masaya oturdu.nedeniyle Lille maçının kadrosundan son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, yarın Göztepe karşısında da forma giyemeyecek. Arka adalesinde gerilme olan oyuncu için resmi açıklama bekleniyor