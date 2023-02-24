Serdar Dursun parayı beğenmedi

Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa'nın talip olduğu Serdar Dursun, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için bu transfere sıcak bakıyor. Ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamadı. Rakow'un 800 bin Euro yıllık ücretönerdiği Serdar'ın 2 milyon Euro talep ettiğiöğrenildi. Sarı-lacivertli takımda 750 bin dolar kazanan 31 yaşındaki golcünün, isteğinin kabul görmesi halinde Polonya ekibine imza atacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcuyuçok isteyen Rakow'un iserakamı 1.5 milyon Euro seviyelerineçıkarması bekleniyor. Fenerbahçe, tarafların anlaşması halinde kolaylık sağlamaya hazır.