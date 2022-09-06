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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Serdar Dursun UEFA’da yok

Serdar Dursun UEFA’da yok

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek kadroyu açıkladı. Yeni transfer Batshuayi listede yer alırken Serdar Dursun’un olmaması dikkat çekti

Avrupa Ligi grup mücadelesine perşembe günü B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi. Bruma, Novak ve Lemos'un yanı sıra Serdar Dursun'un liste dışı kalması dikkat çekti. Liste şu isimlerden oluştu: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat (kale), Gustavo, Serdar Aziz, Alioski, Peres, Szalai (defans), Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Arda, Osayi, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Crespo, İsmail, Emre Mor (orta saha), Pedro, Valencia, Batshuayi ve King (forvet).

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Serdar Dursun UEFA’da yok
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