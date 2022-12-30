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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Serdar Dursun’a ayrılık vizesi yok

Samet YÜKSEL
Serdar Dursun’a ayrılık vizesi yok

Dünya Kupası arasında göz dolduran, Hatay karşısında da ağları sarsan oyuncu takımda kalacak. Pedro’nun sakatlığını da dikkata alan yönetim tekliflere kapalı

Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda… Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti. Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.

JESUS'TAN YÖNETİME SOL BEK MESAJI VAR
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında. Jesus'un, Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Şampiyonluk yolunda oynattığı pozitif futbolun yanı sıra sisteminde bek oyuncularının hücum katkısına çok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor. Böylelikle olası bir bek takviyesinden sonra Ferdi Kadıoğlu da daha verimli olduğu sağ bekte sistemin önemli bir parçası olarak devam edecek.

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Serdar Dursun’a ayrılık vizesi yok
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