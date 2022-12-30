Serdar Dursun’a ayrılık vizesi yok

Dünya Kupası arasında göz dolduran, Hatay karşısında da ağları sarsan oyuncu takımda kalacak. Pedro’nun sakatlığını da dikkata alan yönetim tekliflere kapalı
Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda… Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti. Bir dönem takımdanayrılmayı bile düşünenSerdar, sezon sonunakadar kesin olarakFenerbahçe'de kalmakistiyor. Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.
JESUS'TAN YÖNETİME SOL BEK MESAJI VAR
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetlibir isim arayışında. Jesus'un, Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Şampiyonluk yolundaoynattığı pozitif futbolun yanısıra sisteminde bek oyuncularınınhücum katkısınaçok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor. Böylelikle olası bir bek takviyesinden sonra FerdiKadıoğlu da daha verimliolduğu sağ bekte sistemin önemli bir parçası olarak devam edecek.