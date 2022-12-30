Serdar Dursun’a ayrılık vizesi yok

Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda… Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca,. Jesus'un, Hatay maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor.Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor. Böylelikle olası bir bek takviyesinden sonrasistemin önemli bir parçası olarak devam edecek.