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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Serdar imzayı attı!

Serdar imzayı attı!
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından ise minik bir taraftarı üzmüştü. Antalya'da yaşayan Kerem, babasıyla birlikte gittiği mücadelenin çıkışında formasını Serdar'a uzatırken, golcü oyuncu kalabalıkta genç futbolseverin kalemini kullanmasına rağmen başkalarının formalarını imzalayıp onunkini imzalamadı. Ardından küçük taraftarın babası, Serdar'a Twitter'dan mesaj attı ve 31 yaşındaki oyuncu da Kerem'i havalimanına çağırdı. Burada formasını imzalayarak onu mutlu etti. Kerem'in babası da "Teşekkürler Serdar Dursun" paylaşımında bulundu.

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Serdar imzayı attı!
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