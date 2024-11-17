Sevilla geri istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelir gelmez transfer listesinde adını ilk sıraya yazdığı Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla taraftarın gönlüne girdi. Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun performansından dolayı mutluluk duyarken Sevilla da büyük pişmanlık yaşıyor.
İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Endülüs ekibi, sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında satılan golcü futbolcunun yerini doldurmakta sıkıntı yaşıyor. Haberde, takımdaki forvetlerin formsuzluğu ve En-Nesyri'nin Türkiye'deki başarısı sebebiyle İspanyolların olası bir geri dönüş üzerine çalışmaların başladığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU
Ancak skor katkısını yükselten 27 yaşındaki santrforu hem yönetim hem de Fenerbahçeli futbolseverler çok sahiplenmiş durumda. Oyuncunun geri döndürülme planları suya düşecek gibi görünse de Sevilla cephesinin Youssef En-Nesyri'nin menajeri üzerinden nabız yoklamaya ve durumu yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncunun İstanbul'da çok mutlu olduğu ve transfer ihtimalinin gündeminde olmadığı gelen haberler arasında.