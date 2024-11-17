Sevilla geri istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelir gelmez transfer listesinde adını ilk sıraya yazdığı Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla taraftarın gönlüne girdi.İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Endülüs ekibi, sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında satılan golcü futbolcunun yerini doldurmakta sıkıntı yaşıyor.Ancak skor katkısını yükselten 27 yaşındaki santrforu hem yönetim hem de Fenerbahçeli futbolseverler çok sahiplenmiş durumda.Sarı-lacivertli kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncunun İstanbul'da çok mutlu olduğu ve transfer ihtimalinin gündeminde olmadığı gelen haberler arasında.