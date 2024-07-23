Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Sevilla istediğini aldı
Giriş Tarihi: 23.7.2024

Sevilla istediğini aldı

Fenerbahçe’nin 25 milyon Euro’luk teklifinin reddedilemez olduğuna vurgu yapıldı. Oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Sevilla istediğini aldı
Kanarya büyük enerji harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaşırken, İspanyol basını bu transferi "Sevilla istediğini aldı" şeklinde yorumladı. İspanyol kulübünün bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan (18+7) teklife kayıtsız kalmadığına vurgu yapıldı. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Faslı golcü ise sezon başına 4 milyon Euro kazanacak. Dün Sevilla tesislerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşan ve eşyalarını toplayan 27 yaşındaki golcü, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevilla istediğini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA