Kanarya büyük enerji harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaşırken, İspanyol basını bu transferi "Sevilla istediğini aldı" şeklinde yorumladı. İspanyol kulübünün bonuslarlakayıtsız kalmadığına vurgu yapıldı. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Faslı golcü ise sezon başına 4 milyon Euro kazanacak.