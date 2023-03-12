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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Sevilla rövanşında ortaya pansuman!

Crespo’dan istediği verimi alamayan Jesus, 2. maçta Sloven orta saha Zajc’ı kullanacak

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo haftalardır kayıp… Geçtiğiniz senenin sonunda ve bu sezonun başında çok iyi bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, son 1 aydır çok kötü bir performans ortaya koydu. Yıllık 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına zam beklerken, Jorge Jesus ise Sevilla rövanşında Crespo yerine hücum katkısı daha fazla beklediği Miha Zajc'ı oynatmayı düşünüyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin tek amacı topu kontrol altında tutmak ve goller bulmak üzerine olacak.

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Sevilla rövanşında ortaya pansuman!
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