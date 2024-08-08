Sevilla’ya transfer olmadı 11’e göz kırpıyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 18 gol, 12 asist ile kariyer dönemini yaşayan İrfan Can Kahveci, yeni sezona da çok iyi başladı. Lille karşısında oyuna ikinci yarıda giren 29 yaşındaki oyuncu, kritik anda harika bir frikik golüyle fileleri sarsmıştı.Teknik direktör Mourinho'nun zaman zaman 8 numara olarak da görev vereceği milli oyuncu, sağ kanatta Dusan Tadic ile bir rekabete girecek.