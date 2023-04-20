Sihirbaz Pedro!

Aleksic; Samet ve kaleci İrfan'ın anlaşmazlığını affetmeyince Kanarya 30'da geriye düştü. 70'te Touba'nın kırmızı görmesiyle oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertlilerin golleri 88 ve 90+3'te Pedro'dan geldi. Ömer Ali de 90+7'de kızardı
Geriye düştüğü son 4 maçı da kazanan F.Bahçe, lider G.Saray'la farkı korudu
ŞEHRİNKRALI!
Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren isimlerin şahlanışı devam etti. Başakşehir'i yıkan isim dün 45'te Arda Güler'in yerine giren Joao Pedro oldu. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle pek çok maçı kaçıran ve tek golünü 5. haftada Kayserispor'a atan İtalyan yıldız, 88 ve 90+3'te şov yaptı. Ekim 2021'den (Sampdoria) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol sevinci yaşamış oldu.
İNANMIŞ ÇOCUKLARÇOCUKLAR
Pedro'nun ikinci golünden sonra Başakşehir Fatih Terim Stadı adeta yıkıldı. Fenerbahçeli futbolcular sevinç yumağı oldu. Jorge Jesus'un sevinci de görülmeye değerdi. Portekizli hoca takımı yine saha içinde topladı, deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan sarılacivertli taraftarlarla galibiyet kutlandı. Tribünler ve saha içindekifutbolcular karşılıklı olarak"Fenerbahçem benim biricik sevgilim"tezahüratını yaptı.
RUHUMUZU SAHAYA KOYDUKSAHAYA
Fenerbahçe'de gecenin adamı Pedro, karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Hem kendi adıma hem de takım adına mutluyum. Ruhumuzu sahaya koyduk. Bir kez daha geriden gelerekkazandık. İşlerin kolay olmasını isterdik ama günün sonunda önemli olan kazanmak. Taraftarlar beklentileri alamadıkları zaman tepkilerini ortaya koyabiliyorlar ama bu bir futbolcu için de kolay değil. Lighenüz bitmedi ve biz iki kulvarda da iddiamızı ortaya koyacağız."
EN ÇOK O SEVİNDİ
Altay'ın yokluğunda iki maçtır kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, Samet'le düştüğü anlaşmazlıkta golü kalesinde görmüştü. Galibiyete bu yüzden en çok o sevindi