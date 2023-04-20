Sihirbaz Pedro!

Geriye düştüğü son 4 maçı da kazanan F.Bahçe, lider G.Saray'la farkı koruduFenerbahçe'de sonradan oyuna giren isimlerin şahlanışı devam etti. Başakşehir'i yıkan isim dün 45'te Arda Güler'in yerine giren Joao Pedro oldu. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle pek çok maçı kaçıran ve tek golünü 5. haftada Kayserispor'a atan İtalyan yıldız, 88 ve 90+3'te şov yaptı. Ekim 2021'den (Sampdoria) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol sevinci yaşamış oldu.Pedro'nun ikinci golünden sonra Başakşehir Fatih Terim Stadı adeta yıkıldı. Fenerbahçeli futbolcular sevinç yumağı oldu. Jorge Jesus'un sevinci de görülmeye değerdi. Portekizli hoca takımı yine saha içinde topladı, deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan sarılacivertli taraftarlarla galibiyet kutlandı.Fenerbahçe'de gecenin adamı Pedro, karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Hem kendi adıma hem de takım adına mutluyum.. İşlerin kolay olmasını isterdik ama günün sonunda önemli olan kazanmak. Taraftarlar beklentileri alamadıkları zaman tepkilerini ortaya koyabiliyorlar ama bu bir futbolcu için de kolay değil.Altay'ın yokluğunda iki maçtır kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, Samet'le düştüğü anlaşmazlıkta golü kalesinde görmüştü. Galibiyete bu yüzden en çok o sevindi