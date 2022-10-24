Sihirli dokunuşlar

Yedek kulübesinden 8 gol-6 asistlik katkı alan Portekizli çalıştırıcı, zorlu rakibi Medipol Başakşehir’i de sonradan sahaya sürdüğü Arao-Rossi iş birliğiyle yıktı
Hem futbolu hem de 42 bin taraftarıyla Başakşehir karşısında son anakadar pes etmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir kez daha farkını ortaya koydu. Portekizli hoca, Kadıköy'e gelene kadar kalesinde3 gol görüp ligin enaz gol yiyen takımınakarşı tam anlamıyla taktik savaşı verdi. Kulübeden oyuna dahil olan Arao'nun asistinde Rossi'nin füzesiyle golü bulup yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Tecrübeli teknik adamın, bu sezon oyunasonradan dahil ettiği 11 futbolcu,14 kez tabelanın değişmesini sağladı.
ROSSI-ARDA BAŞI ÇEKTİ
68 yaşındaki hocanın hamleleriyle Fenerbahçe 10 maçın 7'sinde üretmeyi başardı.Zirve yolunda bu karşılaşmalarda 10 puanıdirekt hanesine yazdırdı. Birçok değerde en üst noktayı gören Kanarya, ligin en iyisi olduğu yedek kulübesinin kuvveti ile 8 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist gerçekleştirdi. Diego Rossi 2 gol-1 asistle başı çekerken, ArdaGüler 2 kez fileleri sarstı. İrfan Can, Batshuayi, Alioski, Berisha 1'er defa golle katkı verdi. Zajc, Arao, Crespo, Lincoln ve Serdar Dursun ise asiste imza attı.
HER YERDE LİDER
Sarı-lacivertliler, hem futbol hem de basketbolda haftayı zirvede kapattı. Futbol takımı Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda otururken, Avrupa Ligi'nde de 10 puanla birinci sırada bulunuyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko, ligde 8 puan ve 60 averajla puan tablosunun en üstünde… Kanarya, EuroLeague'de de 8 puan ve 50 averajla zirvenin sahibi…
GÜNÜN SORUSU Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki tek kahraman mı? Bu başarı nasıl geldi?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kazanan her zaman haklıdır! Başkan Ali Koç yaşadığı uzun deneyimlerin ardından, kendisini rahat ettirecek teknik adamını buldu. Jorge Jesus'un önemli vasıfları var. Bir defa takıma iyi kondisyonveriyor, bütün oyuncuları hazırtutuyor, ayrıca beyanatları vesaha kenarındaki davranışlarıylada tam bir centilmen gibi davranıyor. Yalnız sezon başından bu yana bir eleştirim var; dünyada başarılı olan kulüplerin hiçbirinde Jesus'un yaptığı gibi rotasyon yok. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor ama 'kazanan her zaman haklıdır' diyorum! Jesus'un elinde geniş ve bol alternatifli bir kadro var. Değişik bir düzen uyguluyor. Taşlarla çok fazla oynuyor. Ama şu anda herkes tarafından da methediliyor. Yalnız unutmayalım kişans faktörü de yanında. Kendisine göre hep doğruyu yapsa da gerek Avrupa, gerek Süper Lig'de çok fazla son dakika golüyle neticeler geldi. Her iki kulvar için de daha yolun çok başı. Jesus şu an içinrüzgârı olumlu şekildearkasına almışdurumda. Dediğimiz gibi kazandığı sürece de haklı!
GÜRCAN BİLGİÇ
Tabuları hayatımızdan sildi Bir başarının arkasında asla tek kişiolmaz ama tek akıl olur… Aslındaişin sırrı; Ali Koç yönetimiyleJesus'un birbirlerine yüzde yüzteslim olması. Yönetim, hoca neistediyse yaptı. 5 pozisyona transferplanlanırken, 12 oyuncu alındı. Jesusda bu güvenin karşılığını veriyor…Benim cetvelimde "Başarısızlıkhalinde kime fatura çıkartılacaksa,başarı da ona aittir" yazar. İşlerkötü gitseydi, hem Jesus'u hem deAli Koç'u topa tutacaktık. Dolayısıylabugünün mimarı bu ikilidir. ElbetteSamandıra'yı yöneten, oyuncularınsaygısını kazanan, kalabalık kadroyuadaletle seçen ve herkesin imrendiğiyüksek tempolu oyunu seyrettirenJesus'tur. Karşımızda müthişbir tecrübe var. Sadece oynattığıoyun değil, maç öncesi-sonrasıyaptığı konuşmalarla dersveren bir isim. Birçok tabuyu hayatımızdansildi. 3 günde bir maç fikstürününaşılabileceğini gösterdi. Aynımaçta hem üçlü hem beşli oynanabileceğiniispat etti. Jesus'un Fenerbahçe'sininizi, ligdekitüm teknik direktörlerinanlayışınıdeğiştirmek zorundakalacak.
ALİ GÜLTİKEN
Futbolda lider çok önemli İster 1 milyon dolarlık, isterseniz 100 milyon dolarlık takım kurun, hangi oyuncuyu alırsanız alın, iş dönüp dolaşıp teknik direktörün iradesine kalıyor. Futbolcuları kullanabilmekabiliyeti, ortaya farkıçıkartıyor. Futbolda her zamanlider çok önemli… Jesus, kafası çok net olan bir teknik adam. Neyi, kimle yapacağını çok iyi biliyor. Bugüne kadar ortaya çıkan görüntüler ne zaman müdahale edilmesi gerektiğinin de farkında olduğunu ortaya koyuyor. Yaptığı hamleler çok doğru sonuçlar veriyor. Şu açıdan Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturdu; sistem, organizasyon, taktik, rotasyon konularının tamamını tartışılır olmaktan çıkardı. Bunların hepsinin uygulanabilir ve sonuç alınabilir olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Birçok teknik adama da örnek olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısı hem oyuncuları değerli hale getirdi hem takımı sonuç odaklı bir noktaya taşıdı. Futboldane oynarsanız oynayın önemliolan sonuç. Bunlarıbaşarıyla yapabildiğiiçin bu şekildeövgüyle konuşulmasınormal.