Sihirli dokunuşlar

Hem futbolu hem de 42 bin taraftarıyla Başakşehir karşısındaFenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir kez daha farkını ortaya koydu. Portekizli hoca,tam anlamıyla taktik savaşı verdi. Kulübeden oyuna dahil olan Arao'nun asistinde Rossi'nin füzesiyle golü bulup yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Tecrübeli teknik adamın,tabelanın değişmesini sağladı.68 yaşındaki hocanın hamleleriyle FenerbahçeBirçok değerde en üst noktayı gören Kanarya, ligin en iyisi olduğu yedek kulübesinin kuvveti ile 8 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist gerçekleştirdi.İrfan Can, Batshuayi, Alioski, Berisha 1'er defa golle katkı verdi. Zajc, Arao, Crespo, Lincoln ve Serdar Dursun ise asiste imza attı.Sarı-lacivertliler, hem futbol hem de basketbolda haftayı zirvede kapattı. Futbol takımı Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda otururken, Avrupa Ligi'nde de 10 puanla birinci sırada bulunuyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko, ligde 8 puan ve 60 averajla puan tablosunun en üstünde… Kanarya, EuroLeague'de de 8 puan ve 50 averajla zirvenin sahibi…Kazanan her zaman haklıdır!Ali Koç yaşadığı uzun deneyimlerin ardından, kendisini rahat ettirecek teknik adamını buldu. Jorge Jesus'un önemli vasıfları var. Bir defagibi davranıyor. Yalnız sezon başından bu yana bir eleştirim var; dünyada başarılı olan kulüplerin hiçbirinde Jesus'un yaptığı gibi rotasyon yok. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor ama 'kazanan her zaman haklıdır' diyorum! Jesus'un elinde geniş ve bol alternatifli bir kadro var. Değişik bir düzen uyguluyor. Taşlarla çok fazla oynuyor. Ama şu anda herkes tarafından da methediliyor.Kendisine göre hep doğruyu yapsa da gerek Avrupa, gerek Süper Lig'de çok fazla son dakika golüyle neticeler geldi. Her iki kulvar için de daha yolun çok başı.Dediğimiz gibi kazandığı sürece de haklı!Tabuları hayatımızdan sildibaşarının arkasında aslaAslındaişin sırrı;Yönetim, hoca neistediyse yaptı. 5 pozisyona transferplanlanırken, 12 oyuncu alındı. Jesusda bu güvenin karşılığını veriyor…Benim cetvelimdeyazar. İşlerkötü gitseydi, hem Jesus'u hem deAli Koç'u topa tutacaktık. Dolayısıylabugünün mimarı bu ikilidir. ElbetteSamandıra'yı yöneten, oyuncularınsaygısını kazanan, kalabalık kadroyuadaletle seçen ve herkesin imrendiğiyüksek tempolu oyunu seyrettirenJesus'tur. Karşımızda müthişbir tecrübe var.Birçok tabuyu hayatımızdansildi. 3 günde bir maç fikstürününaşılabileceğini gösterdi. Aynımaçta hem üçlü hem beşli oynanabileceğiniispat etti.Futbolda lider çok önemli1 milyon dolarlık, isterseniz 100 milyon dolarlık takım kurun, hangi oyuncuyu alırsanız alın, iş dönüp dolaşıp teknik direktörün iradesine kalıyor.Jesus, kafası çok net olan bir teknik adam. Neyi, kimle yapacağını çok iyi biliyor. Bugüne kadar ortaya çıkan görüntüler ne zaman müdahale edilmesi gerektiğinin de farkında olduğunu ortaya koyuyor. Yaptığı hamleler çok doğru sonuçlar veriyor. Şu açıdan Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturdu; sistem, organizasyon, taktik, rotasyon konularının tamamını tartışılır olmaktan çıkardı. Bunların hepsinin uygulanabilir ve sonuç alınabilir olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Birçok teknik adama da örnek olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısı hem oyuncuları değerli hale getirdi hem takımı sonuç odaklı bir noktaya taşıdı.