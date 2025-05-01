Şike iddiası Etik Kurulu’nda

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son haftaya tartışmaların gölgesinde girildi.Sarı-lacivertli kulüp, rakibininmaçlarına dair soruşturma açılması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF de konuyu Etik Kurulu'na havale etti. FOMGET'in oynadığı bu iki karşılaşmanın inceleneceği ifade edildi. TFF'nin konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.