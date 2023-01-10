Siz hep kazandınız kazanmaya devam edeceksiniz!

Üç büyük rakibine karşı galip gelemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray karşısında alınan yenilgi ile şok yaşadı.maç boyunca saha kenarında futbolcularını ateşlemeye çalıştı, hatalarında çileden çıktı ancak sonuca gidemedi. Hakem Halil Umut Meler'inoyuncularını etrafına toplayıp kısa bir toplantı yaptı.bu konuşmanın detaylarına ulaştı.Sık sık Portekizce 'E para ganhar' ifadesi kullanan Jesus'un konuşmasının ana temasıtı. Futbolcularına moral aşılayan 68 yaşındaki teknik adam,dedi. Tecrübeli hocanın soyunma odasında ise performansını beğenmediği isimlerle kısa konuşmalar yaptığı öğrenildi.Jesus 3 büyük rakibi karşısında galibiyete hasret kaldı. (BJK: 0-0, TS: 2-0, GS: 3-0)Portekizli hocanın takımı, rakiplerini yenmek bir kenara bu maçlarda gol atamadı.Jesus, Löw'den (1998-99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında üç derbiyi de kazanamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.Dünya Kupası arasına kadar oynanan 13 maçta sadece 2 kez yenilen F.Bahçe, dönüşteki 4 maçta 2 mağlubiyet aldı