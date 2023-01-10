Siz hep kazandınız kazanmaya devam edeceksiniz!

Konuşmasında sürekli ‘E para ganhar’ (Kazanmak) vurgusu yapan tecrübeli hoca, demoralize olan futbolcularına, “Size olan güvenimde hiçbir şüphe yok. Toparlanın ve eskisi gibi kazanmaya devam edin. Seri yapan bir takım istiyorum” dedi
Üç büyük rakibine karşı galip gelemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray karşısında alınan yenilgi ile şok yaşadı. Liderliğigeri almak için çıktığıKadıköy'de fark yiyen Portekizlihoca, maç boyunca saha kenarında futbolcularını ateşlemeye çalıştı, hatalarında çileden çıktı ancak sonuca gidemedi. Hakem Halil Umut Meler'in bitiş düdüğüile soluğu saha içinde alan tecrübeliçalıştırıcı, oyuncularını etrafına toplayıp kısa bir toplantı yaptı. SABAH SPOR bu konuşmanın detaylarına ulaştı.
SONRASI İÇİN HAZIRLANIN
Sık sık Portekizce 'E para ganhar' ifadesi kullanan Jesus'un konuşmasının ana teması 'Kazanmak'tı. Futbolcularına moral aşılayan 68 yaşındaki teknik adam, "Siz hep kazandınız ve kazanmaya devamedeceksiniz. Benim size olan güvenimdehiçbir şüphe ve azalma yok. Kendinizitoparlayın ve bundan sonraki hermaçı kazanmak için hazır olun. Eskisigibi her maçtan üç puan alarak seri yapanbir takım istiyorum" dedi. Tecrübeli hocanın soyunma odasında ise performansını beğenmediği isimlerle kısa konuşmalar yaptığı öğrenildi.
Jesus 3 büyük rakibi karşısında galibiyete hasret kaldı. (BJK: 0-0, TS: 2-0, GS: 3-0)
Portekizli hocanın takımı, rakiplerini yenmek bir kenara bu maçlarda gol atamadı.
Jesus, Löw'den (1998-99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında üç derbiyi de kazanamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Dünya Kupası arasına kadar oynanan 13 maçta sadece 2 kez yenilen F.Bahçe, dönüşteki 4 maçta 2 mağlubiyet aldı