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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Sizi kulübeye alalım beyler!

G.Saray yenilgisi sonrası dünya basınında manşetleri süsleyen Portekizli hoca, G.Saray 11’inden en az 5 ismi kulübeye çekecek. Az şans verdiği isimleri “Gösterin kendinizi” diyerek sahaya sürecek

Samet YÜKSEL
Sizi kulübeye alalım beyler!
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmesi tüm taşları yerinden oynatıyor… Ağır yenilgi sonrası Avrupa basınında manşetleri süsleyen Jose Mourinho, bunun faturasını futbolcularına kesecek. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Portekizli hocanın sahaya büyük bir revizyonla çıkması bekleniyor. Tecrübeli hoca bugüne kadar oynatmadığı ya da az süre verdiği isimlere, "Buyrun beyler kendinizi gösterin ve formayı alın" diyecek. Büyük değişimin kaleden başlaması düşünülüyor… Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ın şans bulması bekleniyor. Kasımpaşa deplasmanında iyi oynamasına rağmen derbide yerini Djiku'ya bırakan Becao yeniden 11'e dönecek. Forvette Cenk Tosun olacak. Amrabat 11'de başlayacak.
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Sizi kulübeye alalım beyler!
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