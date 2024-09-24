Sizi kulübeye alalım beyler!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmesiAğır yenilgi sonrası Avrupa basınında manşetleri süsleyen Jose Mourinho, bunun faturasını futbolcularına kesecek. Avrupa Ligi'ndekarşılaşmasının hazırlıkları sürerken Portekizli hocanın sahaya büyük bir revizyonla çıkması bekleniyor. Tecrübeli hoca bugüne kadar oynatmadığı ya da az süre verdiği isimlere,diyecek. Büyük değişimin kaleden başlaması düşünülüyor… Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ın şans bulması bekleniyor. Kasımpaşa deplasmanında iyi oynamasına rağmen derbide yerini Djiku'ya bırakan Becao yeniden 11'e dönecek.