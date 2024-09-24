Sizi kulübeye alalım beyler!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmesi tüm taşları yerinden oynatıyor…
Ağır yenilgi sonrası Avrupa basınında manşetleri süsleyen Jose Mourinho, bunun faturasını futbolcularına kesecek. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union Saint-Gilloise
karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Portekizli hocanın sahaya büyük bir revizyonla çıkması bekleniyor. Tecrübeli hoca bugüne kadar oynatmadığı ya da az süre verdiği isimlere, "Buyrun beyler kendinizi gösterin ve formayı alın"
diyecek. Büyük değişimin kaleden başlaması düşünülüyor… Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ın şans bulması bekleniyor. Kasımpaşa deplasmanında iyi oynamasına rağmen derbide yerini Djiku'ya bırakan Becao yeniden 11'e dönecek. Forvette Cenk Tosun olacak. Amrabat 11'de başlayacak.