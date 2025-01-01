Skriniar masada!

Türkiye'de 13 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemi için Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken, sürpriz bir telefon 2025'e dev bir transfer çalımı ile girilme şansının da kapısını açtı. En az iki stoper takviyesi yapacak olan, ilk olarak sol ayaklı bir defans oyuncusu transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan sarılacivertliler, Milan Skriniar'ın menajerinden sürpriz bir telefon aldı. Adı Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye önerildi. Sarılacivertli yönetim ise bu ismi değerlendireceklerini iletirken Futbol Direktörü Mario Branco, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho bir araya gelip yıldız futbolcuyu değerlendirmeye alacak.

'ARTIK KARARINI VER'

Paris Saint-Germain'in de oyuncusundan ayrılık için kararını bir an önce vermesini istediği öğrenildi. Slovak futbolcu bu sezon sadece 5 resmi karşılaşmada 381 dakika süre aldı.