Skriniar müjdesi!

ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline geldi.Yönetimin, Slovak oyuncunun tapusu için PSG ile sözlü anlaşma sağladığı kaydedildi. Tarafların 10 milyon Euro üzerinden el sıkıştığı ve sezon sonunda anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi. Şu ana kadar Fenerbahçe'de 12 maça çıkan Skriniar, defanstaki kritik müdahaleleri ile alkış alırken 2 de asist yaptı.