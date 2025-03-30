Skriniar’da rakip Tottenham

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elinden kaparak Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar, kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Bodrum karşısında kilidi açan golü kaydeden Slovak stoper, savunmanın bel kemiği oldu. Performansıyla defansı toparlayan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli takım, bonservis pazarlıklarına başlayacak. Yönetim, anlaşma sağlarsa 3 yıllık kontrat yapmayı planlıyor.
Ayrıca Premier Lig ekibi Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Cristian Romero'nun yerine Skriniar'ı listesine ekledi.