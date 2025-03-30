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Giriş Tarihi: 30.3.2025

Skriniar’da rakip Tottenham

F.Bahçe’nin bonservisini almayı planladığı Slovak stoperi, Premier Lig ekibi de transfer listesine ekledi

Skriniar’da rakip Tottenham
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elinden kaparak Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar, kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Bodrum karşısında kilidi açan golü kaydeden Slovak stoper, savunmanın bel kemiği oldu. Performansıyla defansı toparlayan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli takım, bonservis pazarlıklarına başlayacak. Yönetim, anlaşma sağlarsa 3 yıllık kontrat yapmayı planlıyor. Ayrıca Premier Lig ekibi Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Cristian Romero'nun yerine Skriniar'ı listesine ekledi.
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Skriniar’da rakip Tottenham
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