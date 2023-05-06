Sola iki aday Mavididi&Kent

Sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği öğrenilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı. Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu. Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması F.Bahçe'yi harekete geçirdi.26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu. Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi...Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan iyi haber geldi. Sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve İsmail Yüksek'in tedavileri tamamlandı ve futbolcular dünkü antrenmanda takımla çalıştı.FLAMENGO ve Corinthians'ın tekliflerini reddeden Jorge Jesus, Fenebahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz aylarde olumsuz sinyaller veren 68 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Ligi'nden vePortekizli teknik adam, dün ise sarı-lacivertli taraftarlarla olan videosunu paylaşıpnotunu düştü ve camiaya mesajını yolladı., son kupa maçında Sivasspor'a karşı 4'lü defansla oynamıştı. Luan Peres'i sol bek yapan Jesus, Giresunspor maçında iseüçlüsünü sahaya sürmeyi düşünüyor. İdmanlarda sürekli 'ilk yarıdan bu işi bitirin' diyen Portekizli hoca, golü erken bulmanın peşinde. Öte yandan F.Bahçe yönetimi taraftarının desteğini Giresun'da da sağlamak için önemli bir hamle yaptı.