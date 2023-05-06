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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Sola iki aday Mavididi&Kent

Samet YÜKSEL
Sola iki aday Mavididi&Kent

Portekizli hoca, kontratı sezon sonu bitecek olan Ryan Kent ile birlikte Mavididi’nin de ismini verdi. İkisi arasında tercih yapılacak

Sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği öğrenilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı. Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu. Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması F.Bahçe'yi harekete geçirdi.




ARSENAL'DE YETİŞTİ
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu. Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi... Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek.

VALENCİA DÖNDÜ
Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan iyi haber geldi. Sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve İsmail Yüksek'in tedavileri tamamlandı ve futbolcular dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

'TARAFTAR SEVGİSİ BENİ ŞAŞIRTIYOR'
FLAMENGO ve Corinthians'ın tekliflerini reddeden Jorge Jesus, Fenebahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz aylarde olumsuz sinyaller veren 68 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Ligi'nden ve Brezilya Milli Takımı'ndan umduğunu bulamadı. Portekizli teknik adam, dün ise sarı-lacivertli taraftarlarla olan videosunu paylaşıp "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni hep şaşırtıyor" notunu düştü ve camiaya mesajını yolladı.

BİLETLERİN 350 TL'Sİ F.BAHÇE YÖNETİMİNDEN
F.BAHÇE, son kupa maçında Sivasspor'a karşı 4'lü defansla oynamıştı. Luan Peres'i sol bek yapan Jesus, Giresunspor maçında ise Samet, Szalai, Peres üçlüsünü sahaya sürmeyi düşünüyor. İdmanlarda sürekli 'ilk yarıdan bu işi bitirin' diyen Portekizli hoca, golü erken bulmanın peşinde. Öte yandan F.Bahçe yönetimi taraftarının desteğini Giresun'da da sağlamak için önemli bir hamle yaptı. 650 TL olarak açıklanan deplasman tribün biletinin 350 TL'sinin yönetim tarafından karşılanacağı duyuruldu.

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Sola iki aday Mavididi&Kent
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