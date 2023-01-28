Solun ilacı geliyor!

Fenerbahçe, uzun arayışlar sonunda yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Hollandalı Jayden Oosterwolde'nin transferi için hem oyuncu hem de kulübü Parma ile her konuda anlaşma sağladı.Yarım sezon için 250 bin Euro ücret alacak olan 21 yaşındaki savunmacı, 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.Teknik direktör Jorge Jesus'un bir an önce takıma katılmasını beklediği genç futbolcunun 2 gün içinde imza atmak için İstanbul'da olacağı kaydedildi.Twente altyapısından yetişen başarılı futbolcu, güçlü fiziği ve sürati ile dikkat çekiyor.Parma'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika görev alıp 1 kez ağları havalandırdı.