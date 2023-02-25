Son 16’nın profesörü Jesus

Avrupa kupalarında son 16 eşleşmelerinin beşinde de tur biletini rakibe bırakmayan Portekizli ünlü çalıştırıcı, Sevilla’ya 2014 yılında ise Avrupa Ligi’nde finali kaybetti
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son 16 turlarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Portekizli çalıştırıcı bu turda takımlarının başında 5 kez eşleşmeye çıkarken Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Plzen'i elemeyi başardı. 68 yaşındaki teknik adamın kariyerinde Avrupa kupası bulunmazken kazanmaya en çok yaklaştığında ise karşısında Sevilla vardı. 14 Mayıs 2014'te Benfica'nın başında Sevilla ile Avrupa Ligi finaline çıkan Jesus, takımının 4-2 yenilmesine engel olamamıştı.
Tek galibiyet Sevilla'ya karşı
Kanarya'nın Avrupa arenasında şansı İspanyol takımlarına tutmuyor. Sarı-lacivertliler, Matadorlar'a karşı 9 maça çıkarken 8 yenilgi aldı. Tek galibiyet ise Şubat 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'ya karşı 3-2'lik skor oldu. Bu karşılaşmada F.Bahçe'nin golleri Kezman, Lugano ve Semih Şentürk'ten gelmişti.
'F.Bahçe Avrupa'nın klasiği' Sevilla Başkan Yardımcısı Jose MariaCarrasco: "F.Bahçe, Avrupa geleneğiolan ve stadyumunda tutkuyla desteklenenbir takım. Onları yenmek kolay değil.Çok tecrübeli bir teknik direktörleri, Valenciave Batshuayi gibi çok iyi forvetleri var."Sevilla Sportif Direktörü Monchi:"Attila Szalai, Belçikalı golcü MichyBatshuayi ve Türk futbolunun en iyilerindenolan kalecileri Altay Bayındır gibiçok iyi oyunculardan oluşan takım Fenerbahçe.Bizim için zor bir eşleşme olacak.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun birklasiği. Bu seviyede deneyimli oyuncularasahip ve dolu tribünler önünde yoğunbir atmosferde maçlarını oynuyor."