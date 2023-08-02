Son aday Carrasco

Fenerbahçe bir yandan elindeki yabancıları göndermeye çalışırken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.gibi isimlerin yer aldığı listeye yeni bir oyuncu daha eklendi. Sarılacivertliler,Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olanLyon'un 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyenSuudi Arabistan'dan da talipleri olan Ekambi hepsini değerlendirdikten sonra kararını verecek.F.Bahçe, orta saha için Krunic ile prensip anlaşmasına varmıştı.