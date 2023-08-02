Son aday Carrasco

Fenerbahçe bir yandan elindeki yabancıları göndermeye çalışırken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cengiz Ünder, Tete, KarlToko Ekambi, Krunic gibi isimlerin yer aldığı listeye yeni bir oyuncu daha eklendi. Sarılacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen29 yaşındaki sol kanat Yannick Carrasco içintemasa geçti. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Belçikalı, kariyeri boyunca 420 maçta91 gol, 85 asistle oynadı. Lyon'un 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyen Karl Toko Ekambi için ise Fransız ekibine3 milyon Euro teklif edildi. Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Ekambi hepsini değerlendirdikten sonra kararını verecek. Cengiz Ünder'desorun Marsilya'nın bitmeyen vesürekli değişen istekleri. F.Bahçe, orta saha için Krunic ile prensip anlaşmasına varmıştı. Milan'a 5 milyonEuro'luk teklif yapıldı.