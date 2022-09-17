Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı. Dün İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



8. MAÇ DA KAPALI GİŞE



Fenerbahçe'yi 12. adamı yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertlilerin yarın Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı Süper Lig karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi. Ülker Stadyumu'nda bu sezon üst üste 8'inci iç saha maçı da kapalı gişe oynanacak.