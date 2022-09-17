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Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: Luan Peres’te kırık yok

Son dakika Fenerbahçe haberi: Luan Peres’te kırık yok

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi. Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı. Dün İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

8. MAÇ DA KAPALI GİŞE

Fenerbahçe'yi 12. adamı yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertlilerin yarın Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı Süper Lig karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi. Ülker Stadyumu'nda bu sezon üst üste 8'inci iç saha maçı da kapalı gişe oynanacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Luan Peres’te kırık yok
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