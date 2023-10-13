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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:34 Son Güncelleme: 13.10.2023 09:34

Son Dakika Fenerbahçe haberleri: Djiku’dan müjdeli haber! Milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı...

Son Dakika Fenerbahçe haberleri: Djiku’dan müjdeli haber! Milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı...

Son Dakika... Fenerbahçe'nin son dönemde parlayan isimleri arasında yer alan ve 8 milyon euro bonservis bedeli bulunan Alexander Djiku'dan kötü haber gelmiş ve milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Yıldız ismin tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de son dönemde birçok futbolcu, gösterdiği başarılı performansla birlikte öne çıkmaya başladı. O futbolcular arasında Ganalı stoper oyuncusu Alexander Djiku da yer alıyordu ki, yıldız stoperden kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan ismin tedavisinin başladığı öğrenildi.

DJIKU'DAN MÜJDELİ HABER!

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli stoperin dinlendirileceği ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Djiku'nun 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor maçına yetişeceği belirtildi. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada forma giyerken, özellikle hızı ve çabukluğuyla Becao ile iyi bir ikili oldu.

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Son Dakika Fenerbahçe haberleri: Djiku’dan müjdeli haber! Milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı...
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