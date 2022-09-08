Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında öne geçti! İlk yarı bitmeden gol geldi...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetiyor.
CANLI | FENERBAHÇE 1-0 DINAMO KIEV
GOL | 36' Gustavo Henrique
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
DINAMO KIEV: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy
BATSHUAYİ İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
SERDAR AZİZ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, 51 gün sonra yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
JOAO PEDRO, AVRUPA'DA İLK KEZ
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Transferinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, ligde ise Konyaspor ve Kayserispor'a karşı forma giymişti.
6 İSİM YOK
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra, Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma, Serdar Dursun ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.
SON KİEV MAÇI KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, bu sezon başında Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde yaptığı maça göre 5 farklı isimle sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'da oynanan ve uzatmalarda 2-1 kaybederek elendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden Marcel Tisserand ile yollarını ayırırken, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Enner Valencia yedek soyundu.
Söz konusu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmayan Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Joao Pedro ile o maça yedek başlayan Miguel Crespo ise başlangıç 11'inde yer aldı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verdi.