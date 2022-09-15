Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Rennes ile karşılaşıyor!

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Roazhon Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakada Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor.
Rennes 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER BELLİ OLDU
RENNES: Mandanda; Traoré, Rodon, Theate, Meling; Majer, Ugochukwu, Bourigeaud; Gouiri, Sulemana, Terrier
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi.
Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.